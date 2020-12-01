Polisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Polisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi

01.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:16

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Havuzlar Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen evin kapısını çaldı.

İçeriden gelen "Kim o ?" sorusuna polisin "Komşu, açar mısınız" yanıtını vermesi üzerine şüpheliler kapıyı açtı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı

Aniden eve giren ekiplerin burada yaptıkları aramada, 3 bin 28 adet uyuşturucu hap, 890 gram esrar, 49,45 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 35 lira, 10 pound, 5 dolar ve uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

B.İ. ve H.B. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polisin 'Komşu, kapıyı açar mısın?' diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi
Polisin 'Komşu, kapıyı açar mısın?' diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi
Polisin 'Komşu, kapıyı açar mısın?' diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi
Polisin 'Komşu, kapıyı açar mısın?' diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Jandarmanın baskın yaptığı çiftlik evinde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Jandarmanın baskın yaptığı çiftlik evinde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Evin bahçesindeki turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi
Evin bahçesindeki turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi
Esenyurt'ta uyuşturucu evin deposunda 113 kilogram eroin ele geçirildi
Esenyurt'ta uyuşturucu evin deposunda 113 kilogram eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Beyonce Sezen Aksu Acun Ilıcalı Emel Müftüoğlu
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Mbaye Diagne Tolga Ciğerci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 22:16:25. #1.14#
title