Polisin kimlik sorgusunda kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı

21.10.2019 15:05

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin kimlik sorduğu kişi kovalamaca sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Aydın Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri Hasan Efendi Mahallesi 1902 sokakta durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Polisin kimlik sorduğu şüpheli şahıs bir anda kaçmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan sorgulamada yakalanan kişinin cezaevi firarisi İ.S olduğu tespit edildi. İ.S işlemlerinin ardından ceza evine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA