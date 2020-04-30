Polisin kent genelindeki denetimleri sürüyor İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapıyor.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de meydanlar, caddeler, kamu kurumları, banka ve PTT şubesi önleri, market, manav, fırın, restoran ile kafeler, iş yerleri, semt pazarları ve toplu taşıma araçları ile ticari taksilerde sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi için kontrollerde bulunuyor.

Polis ekipleri, kuralları ihlal edenlere idari para cezası uygularken, istek ve ihtiyaçları olan vatandaşların da yardım taleplerini yerine getiriyor.

Kaynak: AA