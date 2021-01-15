Polisin kara yoluna düşen taşları elleriyle temizlediği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü

Malatya'nın Darende ilçesinde trafik polislerinin, kayalardan kara yoluna düşen taşları elleriyle temizlerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

İlçede dün akşam meydana gelen sağanak sonrası D-300 kara yolunda, dökülen kaya parçaları nedeniyle ulaşım aksadı. Kısa süreliğine kapanan yolda, trafik yoğunluğu oluştu.

Bunun üzerine kara yolu güzergahında görevli Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğine bağlı polis memurları, olay yerine gelerek dökülen taşları elleriyle temizledi.

Trafik polislerinin çalışmasıyla kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Bu sırada bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi gördü.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü de görüntüyü sosyal medya hesabından "Sevdiklerinize sorunsuz ulaşabilmeniz için biz hep görev başındayız. Yolunuz açık olsun." sözleriyle paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen