Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada

14.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:55
Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada

Pendik'te 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs eden kadını polis memuru son anda kurtardı.

Pendik'te 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs eden kadını polis memuru son anda kurtardı. Polisin, kadını çıktığı balkondan kucaklayarak çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İntihara teşebbüs eden bir kadın, 4. kattaki evin balkonuna çıktı. Kadının balkondan sarktığını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kadının balkonda olduğu sırada polis memurları evin kapısından içeri girdi. Balkona çıkan polislerden biri, balkon duvarında oturan kadını son anda kucaklayarak içeri aldı.

Polisin, 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs eden kadını kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis, kadını çıktığı balkondan kucaklayarak son anda alıyor. - İSTANBUL

Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar
Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, polisin kovalamacasıyla yakalandı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, polisin kovalamacasıyla yakalandı...O anlar kamerada
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti, o anlar kamerada
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti, o anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Kamala Harris Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mert Fırat Didem Soydan Ferzan Özpetek Caner Cindoruk
Spor Samatta Cenk Tosun Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı
Daha Fazla Kız Türk Asker Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 10:58:58. #1.15#
title