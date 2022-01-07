Polisin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Polisin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist, Şırnak Kara Hudut Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

ŞIRNAK (AA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist, Şırnak Kara Hudut Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi müdürlüklerinin koordinesinde yapılan ikna faaliyetleri sonucu M.D. isimli şahıs dün saat 17.40 sıralarında Şırnak Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olmuştur. M.D, teşhis, ifade ile diğer iş ve işlemler için Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir."

Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title