Polisin huzur ve güven uygulaması sürüyor

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından İncivez Mahallesinde huzur ve güvenlik uygulaması yapıldı. Ekipler uygulamada sürücülerin ehliyetlerini sorguladı. Belgelerinde eksiklik çıkan araçlara ise cezai işlem uygulandı. Diğer yandan trafik ekipleri sürücülere emniyet kemeri konusunda da uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK

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