- Polisin 'Gözler kalbin aynasıdır' diye kontrol ettiği sürücü alkollü çıktı
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- Polisin 'Gözler kalbin aynasıdır' diye kontrol ettiği sürücü alkollü çıktı

- Polisin 'Gözler kalbin aynasıdır' diye kontrol ettiği sürücü alkollü çıktı Trafik polisi sürücünün alkollü olduğunu gözlerinden anladı Polis ile alkollü sürücüler arasında güldüren diyaloglar Sürücüye alkol metreyi üfletirken 'gözler kalbin aynasıdır' diyerek sonucu önceden tahmin etti, sonucu...

09.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:08

- Polisin 'Gözler kalbin aynasıdır' diye kontrol ettiği sürücü alkollü çıktı

Trafik polisi sürücünün alkollü olduğunu gözlerinden anladı

Polis ile alkollü sürücüler arasında güldüren diyaloglar

Sürücüye alkol metreyi üfletirken 'gözler kalbin aynasıdır' diyerek sonucu önceden tahmin etti, sonucu da yine şarkı sözüyle bildirdi

Yasal sınırı 1 promille geçen sürücü, polise ' bir daha üfleyeyim' diye uzun süre dil döktü

ANTALYA - Antalya'da yol denetlemelerine takılan alkollü sürücüler ile polis arasında güldüren diyaloglar yaşandı. Bir trafik polisi alkollü sürücüye alkol metreyi üfletirken 'gözler kalbin aynasıdır' diyerek sonucu önceden tahmin etti. Sürücünün 85 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yasal sınırı 1 promille geçen bir başka alkollü sürücü ise "Bir daha üfleyeyim" diyerek polise uzun süre dil döktü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gece 01.00 saatlerinde Alan Denetimi Uygulaması gerçekleştirildi. Her gün düzenli olarak devam eden ve 20 ekibin katıldığı denetimlere, narkotik ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, bekçiler ve trafik ekipleri de destek verdi. Şüphelenilen araçların durdurulduğu denetimlerde araçlar didik didik arandı, sürücülerin alkolü ölçüldü.

Gözlerinden anladı, alkol sonucunu şarkı sözleriyle bildirdi

Denetimler sırasında bir sürücünün alkollü olduğunu tahmin eden trafik polisi, alkol metreyi üflettiği sırada "gözler kalbin aynasıdır' diye bir şarkı var ya. Ben de şimdi söylüyorum; 85 promil" diyerek sonucu tebliğ etti. Sürücüye 1228 lira para cezası uygulandı.

"Bir daha üfleyeyim"

Denetimlere takılan bir başka alkollü sürücü ise yasal sınır olan 50 promili 1 promil aşınca ceza yemekten kurtulamadı. Polise uzun süre dil döken sürücü, "Tekrar üfleyeyim, aynı sonuç çıkarsa yazın" dese de 1228 lira para cezası yemekten kurtulamadı.

- Polisin 'Gözler kalbin aynasıdır' diye kontrol ettiği sürücü alkollü çıktı

Kaynak: İHA

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