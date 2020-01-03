Polisin göl nöbeti

03.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:17

Adana'da yaklaşık 10 gündür devam eden yağmur nedeniyle bir okulun yanındaki inşaat temelinde oluşan gölde çocukların düşerek boğulmaması için polis nöbet tuttu.



Adana'da yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle birçok iş yeri, ikamet, tarla ve yolda su baskınları meydana geldi. Bu nedenle bazı okullarda 3 gün eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Bazı okulların hemen yanı başında bulunan inşaat temelleri ise göle döndü. Öğrencilerin okullara giriş-çıkış saatlerinde tehlike oluşturduğu için polis okul önlerine gelerek oluşan gölün kenarına güvenlik şeridi çekip, nöbet tuttu. Polis, öğrenciler oluşan gölün kenarından güvenli şekilde geçinceye kadar bir yere ayrılmadı. - ADANA

Kaynak: İHA