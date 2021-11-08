Polisin fünye ile patlattığı çantadan iç çamaşırı çıktı - Haberler
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Polisin fünye ile patlattığı çantadan iç çamaşırı çıktı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel
Polisin fünye ile patlattığı çantadan iç çamaşırı çıktı

KARS'ta mağazaların bulunduğu Faikbey Caddesinde kaldırımda unutulan çanta polisi alarma geçirdi.

KARS'ta mağazaların bulunduğu Faikbey Caddesinde kaldırımda unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra fünye ile patlatılan çantadan iç çamaşırı çıktı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Faikbey Caddesinde meydana geldi. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Faikbey caddesinde kaldırımda bulunan sahipsiz çantayı gören vatandaşlar polise bilgi verdi. Caddeye gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridine alarak, araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen çanta, vatandaşlar uyarıldıktan sonra güvenlik tedbiri altında fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden iç çamaşırı çıktı. Polis ekipleri, bölgede yaptıkları temizlikten sonra Faikbey Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.


Polisin fünye ile patlattığı çantadan iç çamaşırı çıktı

Polisin fünye ile patlattığı çantadan iç çamaşırı çıktı

Polisin fünye ile patlattığı çantadan iç çamaşırı çıktı

Polisin fünye ile patlattığı çantadan iç çamaşırı çıktı

Polisin fünye ile patlattığı çantadan iç çamaşırı çıktı

Polisin fünye ile patlattığı çantadan iç çamaşırı çıktı

Polisin fünye ile patlattığı çantadan iç çamaşırı çıktı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri
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