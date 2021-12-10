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Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

KARS'ta güvenlik güçlerinin çalışmasıyla 35 kaçak göçmen yakalandı.

KARS (DHA) - KARS'ta güvenlik güçlerinin çalışmasıyla 35 kaçak göçmen yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına düzenlediği operasyonlarla evlerde kaldıkları belirlenen 28 kaçak göçmeni yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arazide yaptığı çalışmayla da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.32'si Afganistan, 2'si Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu olan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere otobüsle Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine götürüldü.


Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

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