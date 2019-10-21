Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında

21.10.2019 15:51

Samsun'da polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen M.B.'yi yakalamak istedi. İddiaya göre olay yerinde bulunan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. polise direnip mukavemette bulunarak M.B.'yi teslim etmek istemedi. M.B. ise kaçmayı başardı. Polislere görevini yaptırmayıp mukavemette bulundukları iddia edilen 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA