Polisin el koyduğu şüpheli bavuldan 10 kilo metamfetamin çıktı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece yarısı gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan otomobilin bagajındaki bavuldan 10 kilogram metamfetamin çıktı.

Turizm sezonu öncesi, bir uyuşturucu şebekesinin çeşitli turizm beldelerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yolunda ihbar alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri bir şebekeyi çökertti. Gece yarısı Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yolundaki ihbarı değerlendiren ekipler, şehrin tüm girişlerini kontrol altına alarak Aydın'a giriş yapan tüm araçları da teknolojik yöntemlerle sorguladı. Şebekenin iki araç ile İzmir-Aydın otobanını kullanarak şehre gireceğini belirleyen narkotik ekipleri normal vatandaşmış gibi araçları takip etti. Aydın gişelerinde 2 araca 'dur' ihtarında bulunan polis ekipleri aracın birini aldı. Ancak diğer araç kaçmaya başladı. Bölgede her türlü tedbiri alan narkotik ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Kaçmaya başlayan araçlardan 34 DRJ 211 plakalı araç, otobandan karayoluna çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Bir anda planları alt üst olan uyuşturucu taciri M.A.C. karşısında polisleri görünce yakalanmamak için kendisini kaza yapan araca kilitledi. Şüpheli şahsın kendisine zarar verme ihtimalini göz önünde tutan narkotik ekipleri şahsı aracın camını kırarak gözaltına aldı.

Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramalar neticesinde aracın bagajındaki bavul içerisinde 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İl genelinde bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu öğrenilen 10 kilogram metamfetamine el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı