Polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

Polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

Aydın'da durdurulan otomobilde 15 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ile 1 tabanca ele geçirildi.

Polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

Aydın'da durdurulan otomobilde 15 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ile 1 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili Balıkköy mevkisinde durdurdu.
Araçtaki aramada 15 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ile 1 tabanca bulundu.
Gözaltına alınan sürücü İ.S, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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