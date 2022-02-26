Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Ramazan Demir - Güncel
 - Güncelleme:
Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi

AĞRI'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı minibüsün tavanının klima haznesinde 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

AĞRI'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı minibüsün tavanının klima haznesinde 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulamada şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği ile minibüste yaptığı aramada, aracın tavanının klima haznesinde 140 paket halinde 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi

Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Güncel

Narkotik, Eroin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title