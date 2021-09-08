Polisin durdurduğu hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan bir hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan bir hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

TEM yolu Kocaeli geçişi üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis ekipleri, bir hafif ticari aracı durdurdu. 5 kişi kapasiteli araçta sürücü ile birlikte 9 kişi bulunduğunu gören ekipler, araçta 8 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, araç sürücüsü Z.H. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan