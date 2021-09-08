Polisin durdurduğu hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisin durdurduğu hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı

Polisin durdurduğu hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan bir hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan bir hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

TEM yolu Kocaeli geçişi üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis ekipleri, bir hafif ticari aracı durdurdu. 5 kişi kapasiteli araçta sürücü ile birlikte 9 kişi bulunduğunu gören ekipler, araçta 8 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, araç sürücüsü Z.H. ise gözaltına alındı. 


Polisin durdurduğu hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Umut Meraş Çağdaş Atan Burak Yılmaz Ünal Karaman Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Polisin durdurduğu hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 00:01:30. #1.14#

title