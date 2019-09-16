Polisin durduğu araçtan uyuşturucu çıktı

16.09.2019 16:02

Niğde'de Narkotik ekipleri durduğu araçtan 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına" yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir aracı kent merkezinde durdurdu.



Araç ve içindekilerin üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.



Araçtaki H.B, O.U. ve B.K. hakkında işlem başlatıldı, A.H. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA