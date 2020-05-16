Polisin 'dur' ihtarına uymayıp yola tabanca attılar, kaza yapınca yakalandılar
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Polisin 'dur' ihtarına uymayıp yola tabanca attılar, kaza yapınca yakalandılar

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yola tabanca atan otomobildeki 4 kişi, kaza yaptı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp yola tabanca attılar, kaza yapınca yakalandılar
16.05.2020 03:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 03:02

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yola tabanca atan otomobildeki 4 kişi, kaza yaptı. Polis, yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerin hepsini yakalarken, otomobilin kaza anı ve bir şüphelinin yaya olarak kaçmaya çalıştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece yarısı devriye görevi yapan polisler, 34 GG 6796 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekiler, üzerlerinde bulanan tabancayı yola atıp kaçtı. Ara sokaklarda izlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak için polis, bölgeyi abluka altına aldı. Sokak sokak otomobili arayan ekipler, aracın Huzur Caddesi'nde  seyir halinde olduğunu saptadı. Polisleri fark edip, kaçmaya başlayan otomobil sürücü, Bahçelievler Mahallesi'ne geçip, ara sokaklarda tekrar izini kaybettirmek istedi. Kaçtığı sırada yanındaki 3 kişiyi farklı noktalarda indiren otomobil sürücü, 1310 sokakta kaldırıma çıkıp, kaza yaptı. Otomobil hareket kabiliyetini kaybedince yaya olarak kaçmaya başlayan sürücü, bölgeyi ablukaya alan polislerce yakalandı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAMERADAÖte yandan, sürücünün kaza yapıp, yaya olarak kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede çalışmalarını tamamlayan ekipler, isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki 3 arkadaşını yakalayarak, polis merkezine götürdü. Gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna ise şüphelilerden biri, "Korktuğumuz için kaçtık" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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