Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı: 5 bin 894 lira ceza yedi
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Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı: 5 bin 894 lira ceza yedi

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasına ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü Mehmet K. (23), otomobiliyle ağaca çarptı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı: 5 bin 894 lira ceza yedi
31.05.2020 04:04 | Son Güncelleme: 31.05.2020 04:04

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasına ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü Mehmet K. (23), otomobiliyle ağaca çarptı. 0.95 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet K.'ya 'sokağa çıkma yasağına uymamak', 'alkollü araç kullanma', 'ters şeritten ilerleme' ve 'dur ikazına uymama' suçlarından toplam 5 bin 894 lira para cezası uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, Mehmet K. idaresindeki 42 ACA 128 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Mehmet K., 'dur' ikazına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Mehmet K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil, yolun kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Sürücü ile yanındaki Yaşar K., kazayı yara almadan atlattı. Yapılan alkol testinde Mehmet K.'nin 0.95 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 'sokağa çıkma yasağına uymamak', 'alkollü araç kullanma', 'ters şeritten ilerleme' ve 'dur ikazına uymama' suçlarından toplamda 5 bin 894 lira para cezası uygulandı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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