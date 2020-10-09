Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücülerine ceza

Eskişehir'de kullandıkları motosikletlerle aşırı hız yapıp, yaşanan anları sosyal medya video paylaşım sitesi üzerinden yayınlayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de kullandıkları motosikletlerle aşırı hız yapıp, yaşanan anları sosyal medya video paylaşım sitesi üzerinden yayınlayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül'de sosyal medya video paylaşım sitesinde "Sem Motovlog" isimli kanal tarafından yüklenen "Silahlı çevirme, 3 bin 700 lira ceza, gazlama" isimli 13 dakikalık videonun yayınlandığı söz konusu görüntülerin ise bazı basın organlarında yer aldığının görüldüğü belirtildi.

Yapılan incelemede, 27 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşların, Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisinden Ankara istikametine motosikletli kişilerin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yarış yaptıkları yönünde ihbarın olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aynı istikamette bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü radar bildirim ekibimiz 6 motosikletin en az 160-170 kilometre hızla, hız ihlali yaptığını çevirme ekibine telsizle bildirmesi üzerine, çevirme ekibi de motosikletleri durdurmaya çalışmıştır. Kendini Youtuber olarak tanımlayan S.Ç. isimli kişinin çektiği ve daha sonra sosyal medyadan sildiği, ancak tarafımızdan daha önce kopyalanan görüntülerin ve radar aracının görüntülerinin incelemesinden, şahıslardan S.Ç'nin 260 kilometre sürat yaptığı, plakasını katlamak suretiyle gizlemeye çalıştığı, uygulama noktasından hızla kaçanlardan S.S.Y'nin ise 26 ACN 431 plakasındaki 'C' harfini 'O', '3' rakamını ise '8' yaparak 26 AON 481 olarak tahrifat yaptığı tespit edilmiştir."

"Motosiklet sürücülerine 9 bin 530 lira ceza"

Motosiklet sürücülerinden S.Y'nin ise polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymadan kaçtığı grup üyelerinden S.T'nin ise polis memurlarının silah çekmek suretiyle durdurulduğu belirtildi.

Görüntülerde yer alan 6 kişiye polisin "dur" ihtarına uymamak, hız limitlerini yüzde 50'den fazla aşmak, plakayı gizlemek ya da farklı okunacak şekilde değiştirmek suçlarından toplamda 9 bin 530 lira para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan incelemelerde yukarıda adı geçen şahısların daha önce de polisin dur ihtarına uymadıkları, birçok kural ihlali yaptıkları, bunlarla ilgili birçok ceza aldıkları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kişilerin yaptıkları ihlalleri gizlemek amacıyla plakaların harf ve rakam gruplarını değiştirdiklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sürücülerin, plakaları katlayarak okunmasını engelledikleri, hız limitinin çok üzerinde ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıklarının belirlendiği, ayrıca sosyal medyada 29 Eylül'de yayınladıkları, kendi kural ihlallerini ve güvenlik güçleriyle hakaret nitelikteki konuşmalarını ve tahrifat yapılmış plakalarının yer aldığı görüntüleri kaldırmaları buna rağmen, sadece polisin durdurduğu anın görüntülerini vererek, algı yaratmaya çalıştıkları açıkça görüldüğü kaydedildi. Söz konusu olaya konu olan kişiler hakkında Eskişehir Valiliğince Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar