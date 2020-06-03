Polisin dur ihtarına uymayarak kaçıp kaza yaptı, ceza yazılmaması için uzun süre dil döktü Polisin dur ihtarına uymayarak kaçıp kaza yaptı, ceza yazılmaması için uzun süre dil döktü Yara almayan sürücüye ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak başta olmak üzere 5 suçtan ceza uygulandı Antalya'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü virajı alamayarak kaza yaptı.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçıp kaza yaptı, ceza yazılmaması için uzun süre dil döktü Yara almayan sürücüye ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak başta olmak üzere 5 suçtan ceza uygulandı ANTALYA - Antalya'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü virajı alamayarak kaza yaptı. Kazayı yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak başta olmak üzere 5 suçtan ceza uygulandı. Kaza Şehit Er Halil İbrahim Mudul kavşağında meydana geldi. Kaymakamlık önünde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 07 LMF 20 plakalı motosiklet İbrahim Sözen Caddesinde kaçmaya başladı. Yunus ekibinin peşinden gelmesine ve durması için yaptığı uyarıları dikkate almayan motosiklet sürücüsü, Şehit Er Halil İbrahim Mudul kavşağında motosikletin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Kazayı şans eseri yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsü Ahmet Yeniçeri, olay yerine gelen Yunus ve trafik ekiplerine ceza yazmamaları için dil döktü. Motosiklet sürücüsü Ahmet Yeniçeri'ye sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, motosikletin sigorta ve muayenesinin olmaması nedeniyle toplam 3.250 TL para cezası uygulandı. Trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına teslim edildi. Kaynak: İHA