Polisin "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı
Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü gözaltına alındı.
Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü gözaltına alındı.
Eskişehir- Ankara karayolu Batıkent Mahallesi Kavşağında genel güvenlik uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 26 TV 042 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin, "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracını polislerin üzerine sürüp olay yerinden kaçtı.
Şüpheli B.V, polis ekipleri ile girdiği kovalamaca sonucu Orhangazi Mahallesi Gönlüşen Sokak'taki boş arazide yakalandı.
Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.