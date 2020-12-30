Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi
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Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi

30.12.2020 08:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:49

Son dakika haber... Kaçan aracın görüntüleri Yakalanan şahısların görüntüsü Cezai işlem uygulanması BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, kovalamaca sonunda yakalandı.

Kaçan aracın görüntüleri

Yakalanan şahısların görüntüsü

Cezai işlem uygulanması BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, kovalamaca sonunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın bitimine dakikalar kala M.D idaresindeki 16 AKG 839 plakalı araca durması yönünde ikazda bulundu.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler ile kaçan araç arasında yaşanan 30 dakikalık kovalamacanın ardından, araç Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta önü kesilerek durduruldu.

Sürücü M.K. ile yanında bulunan iki kişi, araçtan indirilerek üzerinde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, M.K. ile yanında bulunan 2 kişiye kısıtlama saatlerinde dışarıda olmaları ve eksik belgeler nedeni ile toplam 14 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Andan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan uygulamalarda ise arandığı tespit edilen F.D. isimli kişi yakalandı. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi
Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi
Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi
Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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