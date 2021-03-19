Polisin dur ihtarına uymayan sürücü takla attı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Bahçeşehir Bağlantı yolunda şüpheli hareketlerde bulunan sürücüye polis ekipleri dur ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü başka bir araca çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanmazken, gözaltına alınmamak için güçlük çıkarttı.

Olay Bahçeşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ender Y. idaresindeki 81 AAY 694 plakalı Mazda marka otomobil, Yahyalar Mahallesi'nde şüpheli hareketleri sonrasında polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Sürücü 'dur' ihtarına uymayıp Yahyalar köprüsünde elektrik direğine çarpmasına rağmen hızla kaçmaya devam etti. Bahçeşehir Bağlantı yolundan Düzce istikametine seyir halinde iken Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında Barış G. idaresindeki 81 BG 681 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Ender Y., kaldırıma çarparak takla attı. Takla atan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılırken, gözaltına alınmamak için güçlük çıkarttı. Polis arabasına güçlükle alınan sürücü Ender Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeni ile tek şeritten devam eden trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı