Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarından kaçan alkollü sürücü, kullandığı ticari araçla mezarlık duvarına çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarından kaçan alkollü sürücü, kullandığı ticari araçla mezarlık duvarına çarptı. Kaza sonrası sürücü Adem E. (32), gözaltına alınırken, araçtaki 2 kadın, GBT sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, saat 01.00 sıralarında şüphelendikleri 16 HB 139 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışınca, polis ekipleri kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında cadde üzerinde manevralar yapan araç, kontrolden çıkarak Orhaniye Mezarlığı'nın duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçtan inen sürücü ve 2 kadın yaya olarak kaçmaya devam etti. Şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan testte 1.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Adem E. (32), kaza sonrası gözaltına alındı. Araçtaki 2 kadın ise GBT sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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