Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

02.02.2021 06:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 06:13
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

ANKARA'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü 10 km süren kovalamaca sonucu yakalandı.

ANKARA'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü 10 km süren kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye, 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, maskesiz sokağa çıkmak, polisin dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından 10 bin TL ceza kesildi.

Olay saat 03.00 sularında Çankaya'da bulunan Kıbrıs Caddesi üzerinde gerçekleşti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 06 CCB 817 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal P., Altındağ ilçesindeki Gültepe TOKİ'de bulunan evine doğru kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında ekip otomobiline çarpan sürücü Kemal P., yaklışık 10 km sonra Gültepe TOKİ blokları önünde yakalandı. Kemal P,'nin otomobilinde yapılan aramada, uyuşturucu madde enjekte etmek için kullanılan tüp bulundu. Sürücü Kemal P.'ye, 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, maskesiz sokağa çıkmak, polisin dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından 10 bin TL ceza kesildi. Sürücü Kemal P., ifadesi alınmak için karakola götürüldü.


Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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