Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü elindeki tabanca ile kazara kendini yaraladı

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yol kontrolü yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu durduruldu. Ev hapsini ihlal ettiği için kaçmaya çalıştığı öğrenilen sürücü, bu sırada elinde bulunan tabancanın kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Talas ilçesinde yol uygulaması yapan polis, Yunus Emre B. (28) yönetimindeki 38 AEB 685 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu Mevlana Mahallesi Umut Caddesi'nde Yunus Emre B'nin kullandığı otomobili durdurdu. Ekipler araca gittiği sırada sürücü, elinde bulunan tabancanın kazara ateş alması sonucu kendini sağ bacağından yaraladı. Polisin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre B., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şüphelinin çeşitli suçlardan aldığı ev hapsini ihlal ettiği gerekçesiyle polisten kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN