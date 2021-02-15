Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı (2)
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Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı (2)

15.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:11

Kocaeli'de polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, ilçe belediye binasının giriş bölümündeki kapıya çarpan sürücü saklandığı havalandırma boşluğunda gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, ilçe belediye binasının giriş bölümündeki kapıya çarpan sürücü saklandığı havalandırma boşluğunda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesinde 81 ABB 623 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.Ü.R, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takip edilen araç, D-130 kara yolunda bulunan Karamürsel Belediyesinin giriş kapısına çarptı.

Araçtan çıkarak kaçan şüpheliyi polis ekipleri, belediyede saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Aracın çarpması nedeniyle belediye binasının giriş kapısında hasar oluştu.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı (2)
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı (2)
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı (2)
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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