Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle bekçi Gökhan Kara'ya (27) çarptı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı
20.06.2020 23:40 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:45


Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle bekçi Gökhan Kara'ya (27) çarptı. Kara yaralanırken, kovalamaca sonucu yakalanan Murat Ç. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 20.30 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Ebulfelz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Murat Ç.(32) yönetimindeki 68 AAG 349 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Murat Ç. kaçmaya çalışırken, bekçi Mehmet Gökhan Kara'ya çarptı. Savrulan Kara yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kara, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından Murat Ç., Sanayi Mahallesi 2062 Sokak'ta yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı Haber
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Seda Sayan Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Kaza Bodrum
Şu an buradasınız: Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 00:10:40. #1.15#
title