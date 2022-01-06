Polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin kaçtığı araçta 2067 uyuşturucu hap yakalandı - Haberler
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Polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin kaçtığı araçta 2067 uyuşturucu hap yakalandı

Polisin
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin kaçtığı araçta 2067 uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

ANKARA (AA) - Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin kaçtığı araçta 2067 uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samsun- Ankara kara yolu Çorum Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, kaçmaya çalışırken otomobiliyle park halindeki kamyona çarptı.

Ekipler, şüphe üzerine araçta yaptıkları aramada satışa hazır vaziyette 2067 uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu maddesi yakaladı.

Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi hakkında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla adli işlem başlatıldı.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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