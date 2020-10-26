Son dakika haberleri... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü Yasin Yıldırım (26), 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçarken, otomobilin çekice çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti

AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü Yasin Yıldırım (26), 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçarken, otomobilin çekice çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı Nevşehir Caddesinde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine Yasin Yıldırım'ın (26) kullandığı 68 EH 050 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Yıldırım, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu Yıldırım otomobiliyle, kavşakta başka bir aracın geçmesini bekleyen Arif İnan Sargın'ın (52) kontrolündeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ