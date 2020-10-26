Son dakika haberleri... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti

26.10.2020 01:19 | Son Güncelleme: 26.10.2020 02:00
Son dakika haberleri... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü Yasin Yıldırım (26), 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçarken, otomobilin çekice çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti
AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü Yasin Yıldırım (26), 'dur'  ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçarken, otomobilin çekice çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 
Kaza, saat 22.30 sıralarında  Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı Nevşehir Caddesinde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine  Yasin Yıldırım'ın (26) kullandığı  68 EH 050 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Yıldırım, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu Yıldırım otomobiliyle, kavşakta başka bir aracın geçmesini bekleyen Arif İnan Sargın'ın (52) kontrolündeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı  Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Soruşturma sürüyor. 

Son dakika haberleri... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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