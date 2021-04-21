Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikletini bırakıp kaçtı
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikletini bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | 3. Sayfa

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikletini bırakıp kaçtı Motosikletini ve kaskını bırakıp polisten kaçan şüpheli, izini kaybettirdi Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheli, motosikletini ve kaskını bırakıp yaya kaçarak izini kaybettirdi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikletini bırakıp kaçtı

Motosikletini ve kaskını bırakıp polisten kaçan şüpheli, izini kaybettirdi

ANTALYA - Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheli, motosikletini ve kaskını bırakıp yaya kaçarak izini kaybettirdi. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Polisi alarma geçiren kovalamaca, Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, kaçmaya başladı. Peşine ekipleri takan sürücü, Dumlupınar Bulvarı yakınındaki atıl vaziyetteki trafo kenarına motosikletini bırakıp, kaskını çıkararak yaya olarak kaçmaya başladı. Yol güzergahından çıkıp karşı şeritlere geçen şüpheli, peşine taktığı polislere izini kaybettirdi.

Polis, şüphelinin bıraktığı motosiklet üzerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi bulmak için de çalışma başlattı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikletini bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikletini bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikletini bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikletini bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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