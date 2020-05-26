Polisin "dur" ihtarına uymayan kişiye 7 bin 938 lira ceza kesildi
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Polisin "dur" ihtarına uymayan kişiye 7 bin 938 lira ceza kesildi

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 7 bin 938 lira ceza uygulandı.

Polisin
26.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:15

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 7 bin 938 lira ceza uygulandı.

Topucak Mahallesi 79. sokaktaki kavga ihbarını değerlendirmek için bölgeye giden polis ekibi, şüphelendiği 70 AU 003 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu.

Ana arterlerden ara sokaklara giren sürücü, bir süre sonra izini kaybettirdi. Beyazkent Mahallesi'nde aracın tekrar görülmesi üzerine takipe alınan şüpheli ile polis arasında yaklaşık iki saat süren kovalamaca yaşandı.

Otomobiliyle polis otosuna da çarparak kaçmayı sürdüren şüpheli, Ağıloğuz Deresi yolu üzerinde sıkıştırıldı.

Aracından inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren kişi, dikenli teller çevrili bir noktada polis ekiplerince yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin İsmail G. (48) olduğu tespit edilen sürücüye, "Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, polisin dur ihtarına uymama, kasten yaralama, tehlikeli şerit değiştirme ve makas atma" gibi suçlardan toplamda 7 bin 938 lira ceza yazıldı.

Şüpheli, Yunus Emre Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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