Polisin 'Dur' ihtarına uymayan firari hükümlü kovalamaca ile yakalandı
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Polisin 'Dur' ihtarına uymayan firari hükümlü kovalamaca ile yakalandı

Eskişehir'de, 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan firari hükümlü, polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı.

30.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:09
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan firari hükümlü kovalamaca ile yakalandı

'de, 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan firari hükümlü, polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, bir süre önce açık cezaevinden firar eden ve hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Faruk Ç.'nin (33) Fevzi Çakmak Mahallesi Kadirler Sokak'taki bir evde saklandığı yönünde bilgi aldı. Tespit edilen adrese intikal eden polis ekiplerini fark eden Faruk Ç, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Hakkında 9 ayrı suçtan dolayı arama kaydı bulunan şüpheli Faruk Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir boş arazide yakalandı.


Öte yandan gözaltına alınan firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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