Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Burak B. yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra ara sokaklarda yakalandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Burak B.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri 01 ZK 856 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 5 kilometre takip sonucu Barış Mahallesinde durdurulan otomobil sürücüsü Burak B., otomobilden indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Burak B.'nin ehliyetinin olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Burak B.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI