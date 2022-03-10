Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktı - Haberler

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Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisin

Iğdır'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ters yönden kaçan araçta 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Iğdır'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ters yönden kaçan araçta 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu Tuzluca ilçesi yolunda kaçak sigaraları taşıdığı belirlenen aracın sürücüsüne "dur" ihtarı yapıldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü ters yönden kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira olan 15 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Polis, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

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