Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla yakalandı
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol kontrolü yapan polis ekipleri, C.K. yönetimindeki 38 AEU 405 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan İ.B. ve B.Ö. kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu otomobil Şanlı 1'inci sokakta durduruldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü C.K.'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'trafiği tehlikeye sokmak' ve 'çekme belgeli aracı trafikte kullanmak' suçundan işlem yapıldı. C.K.'nın yanında bulunan İ.B. ve B.Ö.'ye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.

  


Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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