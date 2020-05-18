Polisin dur ihtarına uymadı, drift attığı aracı bırakıp kaçmaya kalktı
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Polisin dur ihtarına uymadı, drift attığı aracı bırakıp kaçmaya kalktı

Antalya'da trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve polislerin önünde drift atan otomobil sürücüsü, yakalanacağını anlayınca aracını bırakıp kaçmaya kalkıştı.

Polisin dur ihtarına uymadı, drift attığı aracı bırakıp kaçmaya kalktı
18.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:35

Antalya'da trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve polislerin önünde drift atan otomobil sürücüsü, yakalanacağını anlayınca aracını bırakıp kaçmaya kalkıştı. Yanındaki arkadaşı ile olay yerinden uzaklaşamadan yakalanan sürücüye toplam 8 bin 902 TL para cezası kesildi.

Olay, Manavgat ilçesinde yaşandı. Zübeyde Hanım Caddesi'nde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan 15 EU 373 plakalı otomobilin sürücüsü ile trafik ekipleri arasında Sanayi Sitesi içerisinde uzun süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında bir de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, Sanayi Mahallesi 2019. Sokak'ta yakalanacağını anlayınca durmak zorunda kaldı. Araçtan inen sürücü ve yanındaki arkadaşı trafik ekipleri yaklaşırken bir anda kaçmaya başladı. Olay yerine gelen ekiplerin de yardımıyla kaçan sürücü ve arkadaşı kısa sürede yakalandı. Otomobil sürücüsü Tolga Ş. ve arkadaşı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, drift atarak trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi nedeniyle 6 ay trafikten men edilen otomobil yediemin otoparkına teslim edildi. Şelale Polis Karakoluna getirilen Tolga Ş.'ye "polisin dur ikazına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, drift atmak, abartılı egzoz ve sürücü belgesi bulunmamak" suçlarından toplam 8 bin 902 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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