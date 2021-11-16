Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı - Haberler
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Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandıAKSARAY'da, plakası sahte olduğu için hız kontrolü yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Muhammed Alp (37), kovalamaca sırasında 2 kez kaza yapınca yakalandı.

KIRŞEHİR (DHA) - Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı

AKSARAY'da, plakası sahte olduğu için hız kontrolü yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Muhammed Alp (37), kovalamaca sırasında 2 kez kaza yapınca yakalandı. Kullandığı aracın 2020 yılında Kırşehir'den çalındığı ortaya çıkan ve gözaltına alınan Alp hakkında 'ehliyetsiz ve sahte plakalı araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlalı yapmak' suçlarından toplam 14 bin 139 lira idari para cezası uygulandı.

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı

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