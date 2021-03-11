Polisin 'dur' ihtarına durmayarak kaza yapan şüpheli şahıslar, suç makinesi çıktı
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Polisin 'dur' ihtarına durmayarak kaza yapan şüpheli şahıslar, suç makinesi çıktı

11.03.2021 00:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:10

Polisin 'dur' ihtarına durmayarak kaza yapan şüpheli şahıslar, suç makinesi çıktı Üsküdar'da kısıtlama saatinde polis ekiplerinin denetim noktasından kaçan 3 şahıs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Polisin 'dur' ihtarına durmayarak kaza yapan şüpheli şahıslar, suç makinesi çıktı

İSTANBUL - Üsküdar'da kısıtlama saatinde polis ekiplerinin denetim noktasından kaçan 3 şahıs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Uzun kovalamaca sonucu kaçan şahıslar polis otosuna çarparak durabildi. Denetim noktasından kaçan 3 şüpheli şahsın suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da Eski Çınar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde Muhammet Özçelik idaresindeki 34 DAS 844 plakalı otomobil polis ekiplerinin denetim noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile şüpheli şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli şahıslar uzun kovalamaca sonrası polis ekip otosuna çarpması sonucu kaza yaparak durdu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrasında denetim noktasından kaçan, Muhammet Özçelik, Bahri Yıldırım, Cemal Kiraz isimli şüpheli şahısların suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca sürücünün ehliyetinin olmadığı ve 3 şüpheli şahsın çok sayıda suç kayıtı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Polis ekipleri tarafından 3 şüpheli şahısa cezai işlem uygulanarak polis merkezine götürüldü.

Polisin 'dur' ihtarına durmayarak kaza yapan şüpheli şahıslar, suç makinesi çıktı
Polisin 'dur' ihtarına durmayarak kaza yapan şüpheli şahıslar, suç makinesi çıktı
Polisin 'dur' ihtarına durmayarak kaza yapan şüpheli şahıslar, suç makinesi çıktı
Polisin 'dur' ihtarına durmayarak kaza yapan şüpheli şahıslar, suç makinesi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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