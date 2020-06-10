Polisin doğum günü sürprizi engelli çocuğu duygulandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisin doğum günü sürprizi engelli çocuğu duygulandırdı

Kütahya'nın ilçesinde polisler, beyin felci hastası tekerlekli sandalyeye mahkum çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Polisin doğum günü sürprizi engelli çocuğu duygulandırdı
10.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:00

Kütahya'nın ilçesinde polisler, beyin felci hastası tekerlekli sandalyeye mahkum çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polisler 82. Mahallesinde oturan ve sigortacılık işiyle uğraşan İsmail Hakkı Demir'in Serebral Palsi (beyin felci) hastası tekerlekli sandalyeye mahkum 17 yaşındaki oğlu Ekrem Can'ı ziyaret ederek doğum gününü kutladılar.

Yanlarına pasta ve hediye alan polisler bahçede Ekrem'i ziyaret ederek doğum gününü kutladılar. Bir anda polisleri karşısında gören ve çok şaşıran Ekrem Can Demir, doğum gününü kutlayan 'polis abilerine' kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Anne Emine Demir, "Oğlumun doğum gününü unutmayarak bahçeye kadar kutlamaya gelen polislere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Oğlunun doğum gününde polislerin ziyaretinden çok memnun olduklarını söyleyen Baba İsmail Hakkı Demir, "Engellilerimizi hatırlayarak onları sevindiren polis teşkilatımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Polisler daha sonra yaptıkları anons sonucu sokakta toplanan çocuklara meyve suyu ve çikolata dağıttı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Haber
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Fatma Girik Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Milli Bursa Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Polisin doğum günü sürprizi engelli çocuğu duygulandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 18:17:24. #1.15#
title