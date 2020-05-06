Polisin doğum günü sürprizi emektar avukatı duygulandırdı
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Polisin doğum günü sürprizi emektar avukatı duygulandırdı

Polisin doğum günü sürprizi emektar avukatı duygulandırdı
06.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:59

Adana'da polis, tek başına yaşayan 80 yaşındaki avukat Çetin Berköz'e doğum günü sürprizi yaptı.

Adana'da polis, tek başına yaşayan 80 yaşındaki avukat Çetin Berköz'e doğum günü sürprizi yaptı. Berköz, "Ömrümdeki en güzel doğum günü oldu" diyerek duygulandı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 21 Mart günü 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Bu nedenle yaklaşık 1.5 aydır sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlardan biri de 80 yaşındaki avukat Çetin Berköz. Eşinden bir süre önce boşanan 3 çocuk babası Berköz'e akrabası Arzu Erdem yardımcı oluyor. Korona virüsten önce çok sosyal hayatı olan Berköz, kısıtlama nedeniyle evden çıkamayınca sıkılmaya başladı. Bunu fark eden akrabası Arzu Erdem, doğum günü de geldiği için Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mail ile ulaşarak 80 yaşındaki akrabasının dışarı çıkamadığı için çok sıkıldığını, doğum günü geldiğini, polis tarafından sürpriz yapılması halinde çok mutlu olacağını söyledi. Emniyet Müdürü Aktaş da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne Berköz'ün doğum gününün kutlanması talimatını verdi. Polis, Arzu Erdem ile irtibata geçip yaş pasta yaptırdı. Erdem, Berköz'ün polisi çok sevdiğini, yaş pastanın üzerine polis logosu fotoğrafının koyulmasını istedi. Erdem ve polis tüm organizasyonu yaptıktan sonra polisler yaş pastayı alıp Berköz'ün zilini çaldı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Berköz kapıyı açıp karşısında yanan mum ve yaş pastayı görünce çok şaşırdı. Daha sonra Berköz, "Bu ne güzel bir sürpriz beni çok mutlu ettiniz" diyerek mumları üfledi. Daha sonra polisleri içeri davet eden Berköz, 1.5 aydır evine ilk kez birisinin geldiğini söyledi. Berköz de polislere bir sürpriz yaparak onlara bağlama çalıp "Hatırla Sevgili" adlı şarkıyı söyledi. Şarkıya polisler de eşlik etti.

"Ömrümdeki en güzel doğum günü"

Berköz, başta Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ve tüm polis teşkilatına teşekkür ettiğini ifade ederek, "Bu sürpriz karşısında uzun zaman sonra çok mutlu oldum. Hatırlanmam ve sizlerin gelmesinden dolayı mutluyum. Allah hepinizden razı olsun. 55 senelik avukatım. 80'inci baharımı yaşıyorum. Çok şaşırdım. Çünkü 1.5 aydır ilk defa eve birileri girdi. 15 sene önce emekli oldum. Önceden her ay gezerdim. Turistik geziler yapıyordum. Ama virüs sonrası böyle oldu. Allah'ın izniyle bu virüs belasını defedeceğiz. Ömrümdeki en güzel doğum günü oldu" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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