Polisin dikkatini çekmemek için her yolu denedi ama Tina geçit vermedi - Haberler
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Polisin dikkatini çekmemek için her yolu denedi ama Tina geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisin dikkatini çekmemek için her yolu denedi ama Tina geçit vermedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri durdukları bir otomobilde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirirken, otomobilin ön camındaki 'basın' yazısı dikkat çekti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri durdukları bir otomobilde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirirken, otomobilin ön camındaki 'basın' yazısı dikkat çekti.

Olay, E-87 Karayolu üzeri Aydın girişindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı kontrollü bir şekilde durdurdu. Hassas burun Tina ile yapılan aramada polis köpeği vites kolunun arka tarafına tepki verdi. Ekipler tarafından yapılan arama sonucu otomobilde 80 gram sentetik uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca aracın ön kısmında basın yazısı olması da dikkat çekti. Sürücü L.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN

Polisin dikkatini çekmemek için her yolu denedi ama Tina geçit vermedi

Polisin dikkatini çekmemek için her yolu denedi ama Tina geçit vermedi

Polisin dikkatini çekmemek için her yolu denedi ama Tina geçit vermedi

Polisin dikkatini çekmemek için her yolu denedi ama Tina geçit vermedi

Polisin dikkatini çekmemek için her yolu denedi ama Tina geçit vermedi

Polisin dikkatini çekmemek için her yolu denedi ama Tina geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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