Polisin dikkati yavru kediyi kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir aracın çarptığı yavru kediyi trafik polisinin dikkati kurtardı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir aracın çarptığı yavru kediyi trafik polisinin dikkati kurtardı.

Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde araç çarpması sonucu yaralanan yavru kediyi, trafik polisinin dikkati kurtardı. Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri bölgede denetim gerçekleştirdiği sırada yavru kedinin yaralı olduğunu fark etti. Yavru kediye ilk müdahaleyi yapan trafik ekipleri, durumu Efeler Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yaralı kediye su ve mama verdikten sonra, kediyi Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı yavru kedinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı