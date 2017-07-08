Polisin Dikkati Yaşlı Kadını Dolandırılmaktan Kurtardı

Eskişehir'de, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişinin yönlendirmesi sonucu verilen hesap numarasına havale yapmak üzere bankaya giden yaşlı kadın, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Fatma Öncel'i (71), telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Bir kuyumcu soyuldu. Çalınan altın sizin evde saklanıyormuş. Bu işten kurtulabilmeniz için vereceğimiz hesap numarasına 40 bin lira yatırmanız lazım." dedi.



Bunun üzerine telaşa kapılan yaşlı kadın, para çekmek için hesabının bulunduğu banka şubesine gitti.



Dolandırıcılık olaylarına karşı banka önünde önlem alan polis ekipleri, yaşlı kadının hareketlerinden şüphelendi.



Öncel'in, hesabından 40 bin lira çekip başka bir hesaba havale yapacağını öğrenen ekipler, yaşlı kadını son anda dolandırılmaktan kurtardı.



Fatma Öncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazete ve televizyon haberlerinde bu tür olaylarını izliyordum, benim başıma nasıl böyle bir olay geldi anlayamadım. Çok korktum. Polisimize teşekkür ediyorum." dedi.



Yaşlı kadın, ifadesi alınmak üzere Odunpazarı Polis Merkezine götürüldü.