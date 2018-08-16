Polisin Dikkati Yaşlı Adamı Dolandırılmaktan Kurtardı

Eskişehir'de telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle bankadan 100 bin lira çekmeye çalışırken polis ekiplerinin dikkatini çekti. Polis ekipleri, neden bu parayı çektiğini sorunca işin aslı ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Alınan bilgiye göre, 86 yaşındaki Ali E'yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, terör örgütüyle bağlantısının tespit edildiğini, kurtulması için bankadan 100 bin lira çekip evine getirmesini istedi.

EKİPLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bunun üzerine, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki bir banka şubesine giden ve para çekmek için bekleyen yaşlı adamın telaşlı hali, devriye görevi yapan polis ekiplerini şüphelendirdi. Ekipler, parayı neden çekmek istediğini sordukları Ali E'nin, ifadesinden dolandırılmaya çalışıldığını belirledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dolandırılmaktan son anda kurtulan Ali E, emniyet güçlerine teşekkür etti. Yaşlı adam, yaşadığı heyecan nedeniyle tedbiren Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.