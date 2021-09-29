Polisin dikkati sayesinde yakalandı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan araçtan bir adet ruhsatsız tabanca, 6 adet mermi, bir adet muşta ve 2 tane payp olarak tabir edilen uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Kaynaşlı ilçesi Kontrol Noktasında gece saatlerinde polis ekipleri ve köpek timleri ile yapılan müşterek yol kontrol faaliyeti esnasında G. K. idaresindeki araç durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın görünür kısmında bir adet ruhsatsız tabanca, 6 adet mermi, bir adet muşta ve 2 tane payp olarak tabir edilen uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

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