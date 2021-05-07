Yakalanacağını anlayınca kaçtı, suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yakalanacağını anlayınca kaçtı, suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | 3. Sayfa

Yakalanacağını anlayınca kaçtı, suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı Diyarbakır'da polis ekiplerinin uygulama yaptığı görünce kaçan ve yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan zanlının, 10 yaşındaki çocuğun yaralanması da dahil 7 ayrı suçtan aramanın bulunduğu ortaya çıktı.

Yakalanacağını anlayınca kaçtı, suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polis ekiplerinin uygulama yaptığı görünce kaçan ve yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan zanlının, 10 yaşındaki çocuğun yaralanması da dahil 7 ayrı suçtan aramanın bulunduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından dün gece saat 22.00 sıralarında aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 5 Nisan Mahallesi ara sokaklarında çeşitli olaylardan suç kaydı bulunan Y.Ö. isimli şahısla karşılaşıldı. Polis ekiplerinin fark etmesi sonucunda ara sokaklara kaçmaya çalışan şahıs yaşanan kovalamaca neticesi yakalanarak gözaltına alındı. Y.Ö isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgulamasında Diyarbakır'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, silahla tehdit, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı, ayrıca 3 Nisan 2021 tarihinde Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan 10 yaşındaki Y.A. isimli çocuğun sağ dizinden hafifi yaralanmasına sebep olduğu değerlendirilen şahsın toplamda 7 ayrı suçtan firari şüpheli olarak aranıyor olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü. Y.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yakalanacağını anlayınca kaçtı, suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı
Yakalanacağını anlayınca kaçtı, suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı
Yakalanacağını anlayınca kaçtı, suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı
Yakalanacağını anlayınca kaçtı, suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Cem Yılmaz Özcan Deniz Aleyna Tilki
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yakalanacağını anlayınca kaçtı, suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 19:35:26. #1.14#

title