Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi

Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan taksi içerisinde müşteri konumundaki Lavin Hayal A.'nın (32) çantasında 94 parça eşya ve tarihi eser ile 3 tabanca ele geçirdi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan taksi içerisinde müşteri konumundaki Lavin Hayal A.'nın (32) çantasında 94 parça eşya ve tarihi eser ile 3 tabanca ele geçirdi.  

Olay, Doğuş Caddesi ile Erdem Caddesi kesişiminde meydana geldi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptıkları uygulama kapsamında bir taksiyi durdurdu. Ekipler, taksi sürücüsüne ve müşteri konumundaki Lavin Hayal A.'ya kimlik kontrolü yaptı. Uygulama sırasında falcı ve ajans sahibi olduğunu belirten Lavin Hayal A.'nın kimliğini çıkartırken çantasında silah olduğu fark edildi. Silahın kuru sıkı olduğunu belirten Lavin Hayal A., gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla Lavin Hayal A.'nın çantası incelenirken, yapılan armada 1 kuru sıkı tabanca, 2 tabanca, 4 fişek, çalıntı olduğu değerlendirilen 19 farklı marka ve modelde kol saati, 1 Kore madalyası, 10 kolye ucu, 3 altın görünümle sikke, 6 gümüş görünümlü sikke, 51  bronz görünümlü sikke, 1 mühür, 2 insan  tasvirli yüzük taşı, 1 taşlı yüzük, farklı ebatlarda ve farklı şekillerde 17 obje ve obje parçaları, 3 metal minyatür kadeh, 3 metal insan tasvirli minyatür heykel, 5  yıpranmış ve bazı sayfaları yırtık eski kitap, 2 el yazması eski kitap, 1 insan figürlü yarım heykel olmak üzere toplam 94 parça tarihi eser ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık, gasp, kasten yaralama gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan Lavin Hayal A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

3 kızını öldüren imam, adliyeye çelik yelek ve güvenlik önlemleriyle götürüldü
3 kızını öldüren imam, adliyeye çelik yelek ve güvenlik önlemleriyle götürüldü
Eşi şiddet uygulayınca 'Öldürülmek istemiyorum' diye yardım istemişti, sopayla dövüldü
Eşi şiddet uygulayınca "Öldürülmek istemiyorum" diye yardım istemişti, sopayla dövüldü
Son dakika haberi! SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberi! SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Acun Ilıcalı Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 20:16:03. #1.16#

title