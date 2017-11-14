Polisin Dikkati Kaçakçılığı Ortaya Çıkardı

Mersin'de, polisin şüphe üzerine yaptığı arama sonucunda bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.A'nın yanında bulunan poşetlerde arama yaptı.



Aramada bin 730 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.



Şüpheli, polis ekibince gözaltına alındı.